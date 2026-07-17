موجة الحر في تونس تقترب من 50 درجة

سجل معهد الرصد الجوي بتونس، اليوم الجمعة، درجات حرارة عالية جدا اقتربت أقصاها من 50 درجة في فترة الظهيرة.

ويعد اليوم الجمعة، الأكثر سخونة منذ دخول فصل الصيف حيث تخطت درجات الحرارة في أغلب أنحاء البلاد 44 درجة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي، وبلغت 49 درجة في مدينة جمال التي تتبع ولاية المنستير شرق البلاد و48 درجة في مجاز الباب في الشمال.

وفي العاصمة تخطت درجات الحرارة 46 درجة.

وتشهد تونس، منذ نحو أسبوع موجة حر شديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة المعدلات العادية ما بين 8 و13 درجة.

ووضع المعهد اليوم 21 ولاية من بين 24 ولاية على خارطة اليقظة، تحت درجة إنذار كبيرة التي تسبق درجة التحذير القصوى.

وفاقمت الانقطاعات المتكررة والمفاجئة للكهرباء بسبب الاستهلاك القياسي، والاضطرابات في التزود بالمياه، من معاناة الكثيرين في الحر، وأججت غضب المحلات الصناعية والتجارية والأهالي في القرى والبلدات البعيدة عن المراكز الحضرية.

وقالت شركة الكهرباء والغاز الحكومية، إنها ستلجأ الى القطع الدوري للكهرباء لمنع انهيار الشبكة الوطنية. ونشرت قوائم يومية للجهات المعنية بالقطع.

ولم يصدر عن وزارة الصحة أي بيانات بشأن ضحايا محتملين أو إصابات نتيجة موجة الحر الاستثنائية.

لكن موقع "الصباح نيوز" كان أشار أمس الخميس إلى حالة وفاة لامرأة مصابة بالسرطان بعد تعطل جهاز التنفس الاصطناعي الذي كانت تستخدمه بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر حتى الأسبوع المقبل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، قبل أن تشهد انخفاضا نسبيا بدءا من يوم الأربعاء المقبل .