مصرع 8 أشخاص وفقدان 34 جراء انهيار أرضي في الصين

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أسفر انهيار أرضي وقع اليوم الجمعة في مدينة تشونجتشينج جنوب غربي الصين عن مقتل ثمانية أشخاص وفقدان 34 آخرين، بعدما طمر مباني سكنية وأجبر أكثر من 1100 شخص على الإجلاء، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام صينية رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن فرق الإنقاذ انتشلت عشرة أشخاص من تحت الأنقاض، بينهم اثنان أصيبا بجروح خطيرة.

وأفاد التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في)، بأن الانهيار الأرضي وقع نحو الساعة 0908 صباحا في مقاطعة بينجشوي التابعة لبلدية تشونجتشينج، عندما اندفعت كميات هائلة من الصخور والأتربة إلى أسفل المنحدر، ما أدى إلى طمر أكثر من 10 مبان سكنية.

وجرى قطع إمدادات المياه والكهرباء والغاز في نطاق كيلومتر واحد من موقع الانهيار الأرضي؛ لمنع وقوع مزيد من الاضطرابات.

وتوجه أكثر من 800 من أفراد الإنقاذ إلى الموقع.

وأظهرت صور بثها التلفزيون المركزي الصيني جزءا من سفح جبل وهو ينهار فوق منطقة سكنية.

وكانت عدة مبان تقع بمحاذاة موقع الانهيار، بينما واصلت فرق الإنقاذ تمشيط الأنقاض.

وذكر التلفزيون، أن جهود الإنقاذ تعرقلت بسبب عدم استقرار التضاريس وخطر وقوع انهيار أرضي آخر.