ليتوانيا تبدأ تشييد المرحلة الثانية من موقع لواء الجيش الألماني

انطلقت اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من تشييد أكبر مشروع للبنية التحتية العسكرية في تاريخ ليتوانيا، في الموقع المقرر أن يستضيف لواء الجيش الألماني في البلاد، وذلك خلال احتفال رسمي ببدء الأعمال.

وأزاح رئيس الوزراء الليتواني ميندوجاس سينكيفيتشيوس ووزير الدفاع روبرتاس كاوناس الستار عن لوحة تذكارية، خلال مراسم احتفال أقيمت في بلدة رودنينكاي قرب الحدود مع بيلاروس الحليفة لروسيا

وقام بتمثيل ألمانيا في المراسم كل من يان ستوس، وكيل وزارة الدفاع، وممثلون عن هيئة أركان اللواء المتمركز في الدولة الشريكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الواقعة بمنطقة البلطيق.

وشدد سينكيفيتشيوس وكاوناس، خلال كلمتيهما، على أن أعمال البناء تسير حسب الجدول الزمني المحدد. وتبدي ليتوانيا، التي أبرمت عقود بناء للمرحلة الثانية بقيمة تقارب 1.3 مليار يورو (1.49 مليون دولار)، تصميما حازما على استكمالها في الوقت المحدد.