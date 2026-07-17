الأمم المتحدة تفرض عقوبات على متمردين بالكونغو الديمقراطية

فرضت الأمم المتحدة، عقوبات ضد ستة من قادة المتمردين وجماعتين مسلحتين في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ لتراكم الضغط على الأطراف الفاعلة في الصراع المستمر منذ 30 عاما الذي لا تبدو له نهاية في الأفق، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجرى إدراج حركة إم -23 المدعومة من رواندا وجماعة مسلحة حليفة للجيش الكونغولي على القائمة السوداء.

ويأتي ذلك عقب لقاء ممثلي الدولتين مع ممثلين للولايات المتحدة في سويسرا لإضفاء زخم جديد لاتفاق سلام متعثر.

وقالت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كايكوامبا فاجنر، في مقابلة في واشنطن مساء أمس الخميس، إن العقوبات "خطوة جيدة للأمام.. بالطبع نريد أن تتغير الأمور بين عشية وضحاها، ولكن بقدر ما هم مؤلم أن أقول ذلك، فإن الأمر سيستغرق وقتا".