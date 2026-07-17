العواصف تضرب فرنسا وتتسبب في مصرع شخصين وانقطاع الكهرباء

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لقي شخصان، حتفهما في عواصف ليلية اجتاحت فرنسا، حسبما أفادت إذاعة "فرانس إنفو" اليوم الجمعة.

وفي قرية سان - فيكتورنيان الواقعة في وسط البلاد، لقيت امرأة حتفها بسبب سقوط شجرة عليها، بينما شب حريق في منطقة إزار جنوب شرقي فرنسا نتيجة صاعقة أصابت ورشة للأشغال المعدنية؛ ما أدى إلى وفاة صاحبها.

ورفعت السلطات، تحذيراتها إلى ثاني أعلى مستوى في 30 من المقاطعات الإدارية الفرنسية تحسبا لعواصف مرتقبة أعقبت موجة حرّ طويلة.

وانقطعت الكهرباء، عن نحو 53 ألف شخص بشكل مؤقت بعد سقوط أبراج الكهرباء.

وفي إقليم أرديش جنوب شرق البلاد، تسببت حبات برد - بعضها بحجم كرات التنس - في إتلاف مئات السيارات والأسقف وكروم العنب.

وتعطلت خدمات السكك الحديدية بين تولوز وباريس، إذ تأخرت عدة قطارات فائقة السرعة ليلية لمدة تصل إلى ست ساعات بعد سقوط أشجار على القضبان، وفي حالة واحدة، تلف موصل كهربائي لإحدى القاطرات.