الاتحاد الأوروبي يتجه لتأجيل العقوبات المتعلقة بقواعد انبعاثات الميثان على المستوردين

تعتزم المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- توصية الدول الأعضاء بتأجيل فرض العقوبات لمدة 3 سنوات على مستوردي الطاقة الذين لم يمتثلوا لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الميثان المثيرة للجدل.

وعلى مدار الشهور الماضية، قاومت المفوضية ضغوط الولايات المتحدة وصناعة النفط والغاز وأكثر من نصف دولها الأعضاء، لمراجعة قواعدها الخاصة بانبعاثات الميثان حيث فضلت عوضا عن ذلك بإصدار توجيهات غير ملزمة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب مسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، من المقرر أن توصي المفوضية الأسبوع المقبل بأنه يجب عدم تطبيق العقوبات بين 2027 و2029 باستثناء "لحالات الخرق الانتحالية واسعة النطاق".

وتصاعدت الخلافات بشأن القواعد –التي تستهدف انبعاثات غازات الدفيئة القوية داخل الاتحاد الأوروبي وتفرض متطلبات جديدة على واردات الوقود الأحفوري- بعدما حذرت الولايات المتحدة وقطر وغيرها من الدول المنتجة للغاز التكتل إلى أن القواعد يمكن أن تعرض شحنات الطاقة للخطر.