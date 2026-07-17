الجيش الكويتي: إصابة عدد من منتسبي القوة البرية في هجوم بطائرات مسيرة إيرانية

أُصيب عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية، جراء استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيّرة إيرانية صباح اليوم الجمعة.

وقال الجيش الكويتي، في بيان صحفي: "قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن الطيار صباح جابر الأحمد الصباح، بزيارة عدد من المصابين من منتسبي القوة البرية الكويتية، الذين أُصيبوا جراء استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيرة معادية، صباح اليوم؛ إثر العدوان الإيراني الآثم؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة سير الرعاية الطبية المقدمة لهم".

واستمع الفريق الشريعان، خلال الزيارة، إلى شرح من الفريق الطبي حول الحالة الصحية للمصابين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية في تقديم الرعاية والعلاج اللازمين، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.