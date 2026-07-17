﻿﻿ الأوبرا تبدأ استعداداتها للدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

- رئيس الأوبرا: المهرجان حصن للهوية المصرية.. والفن للجميع يظل رسالتنا الأساسية

- شعلان: 23 حفلا فنيا وتجهيزات تقنية حديثة لاستقبال 5000 مشاهد يوميا

بدأت دار الأوبرا المصرية استعداداتها المكثفة لاستقبال فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس المقبل على مسرح محكي قلعة صلاح الدين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبالتعاون مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وعقد الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، اجتماعا تنسيقيا موسعا داخل قلعة صلاح الدين، بحضور الدكتور محمد المنشاوي، مدير عام آثار القلعة، والمهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، إلى جانب وفد ضم نخبة من المتخصصين والخبراء في الجوانب الفنية والهندسية والإدارية، لمناقشة جميع الترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية الخاصة بالمهرجان.

شهد الاجتماع مناقشة واستعراض جميع المحاور التنفيذية الخاصة بالمهرجان، ومراجعة خطط التشغيل والتأمين والخدمات الجماهيرية والتجهيزات الفنية، بما يضمن خروج الدورة الجديدة بالصورة التي تليق بتاريخ المهرجان ومكانة مصر الثقافية.

وقال الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية: "إن الدورة الرابعة والثلاثين ستكون نسخة استثنائية على جميع المستويات"، مشيرا إلى أن المهرجان يقام هذا العام على مدار عشرة أيام متصلة، ويواصل رسالته التي انطلقت منذ أكثر من ثلاثة عقود في نشر الفنون الجادة والارتقاء بالوعي والذوق العام.

وأضاف: "إن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يواصل ترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز وأعرق المهرجانات الفنية التي تتبناها الدولة المصرية لإتاحة الفنون الرفيعة لجميع المواطنين، حيث نجح المهرجان على مدار دوراته المتعاقبة في تحرير الفنون من القاعات المغلقة لتصل إلى جموع المصريين، رافعا شعار "الفن للجميع"، معتبرا إياه أحد حصون الحفاظ على الهوية الفنية والثقافية، وملتقى يجمع مختلف قوالب الموسيقى والغناء، ومنصة تلتقي عليها الأجيال والمدارس الفنية المتنوعة".

وأشار إلى أنه يمثل أحد أهم المقاصد الداعمة للسياحة الفنية والثقافية في مصر، مؤكدا أن الالتزام بسعر رمزي للتذاكر لا يتجاوز 100 جنيه، وستكون متاحة إلكترونيا من خلال موقع الحجز الرسمي، تنفيذا لتوجيهات الدولة بتحقيق العدالة الثقافية وإتاحة المنتج الثقافي لجميع فئات المجتمع، دعما لحق المواطن في الوصول إلى الفنون، وحتى يتسنى للأسر المصرية الاستمتاع بعروض فنية متميزة في مشهد تتعانق فيه الفنون مع الحضارة والتاريخ.

وتابع رئيس الأوبرا، أن المهرجان بمثابة واجهة حضارية تعكس ريادة مصر الثقافية، كما يمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة في تقديم منتج ثقافي وفني راقٍ يجمع بين الإبداع والحفاظ على التراث.

كما أشاد بالدور المحوري للجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، في التنسيق مع جميع القطاعات المعنية بالمهرجان.

وقرر رئيس الأوبرا تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، تضم جميع القطاعات المعنية، لمتابعة سير العمل، والتعامل الفوري مع أي مستجدات أو ملاحظات، بما يضمن أعلى درجات التنظيم والراحة للجمهور.

ومن جانبه، أوضح المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، أن البرنامج الفني للدورة الجديدة يضم نحو 23 حفلا فنيا على مسرح المحكي، تم إعدادها لتناسب مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية والأذواق الفنية، ويحييها نخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، إلى جانب أمسيات للطرب الأصيل، وعروض للموسيقى العالمية والكلاسيكية، وفرق الجاز، والفرق الشبابية التي تقدم تجارب موسيقية مبتكرة، فضلا عن تكريم مجموعة من الرموز الذين أثروا الحركة الفنية وأسهموا في دعم مسيرة المهرجان.

وأشار إلى أن المسرح يشهد هذا العام تطويرا شاملا من خلال تجهيزه بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة، وشاشات عرض عملاقة، بما يحقق أفضل تجربة بصرية وسمعية للجمهور، إلى جانب تجهيز منصة تستوعب ما يقرب من خمسة آلاف مشاهد يوميا.

وأكد شعلان أن دار الأوبرا حرصت على توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لاستقبال الجمهور، ومن بينها السيارات الكهربائية صديقة البيئة لنقل الزائرين من بوابات القلعة إلى مسرح المحكي، بالإضافة إلى الكافتيريات، وتنظيم حركة الدخول والخروج بما يحقق أعلى درجات السيولة والانسيابية، ويضمن تجربة حضارية آمنة لجميع رواد المهرجان.

حضر الاجتماع كل من أسامة عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، والمهندس ياسر البهواشي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الهندسية، والمهندس بشير محمد علي، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، والدكتور هشام الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأمن، وإيهاب جودة، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأحمد توفيق، مدير عام الإنتاج والتسويق، ونيفين يوسف، مدير الشئون القانونية، حيث استعرض كل قطاع خطط العمل وآليات التنفيذ استعدادا لانطلاق الحدث الفني الكبير، الذي يمثل أحد أبرز الفعاليات الثقافية والفنية المنتظرة خلال موسم صيف 2026.