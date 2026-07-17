أثار الحارس التركي السابق روشتو ريشبر جدلًا واسعًا بتصريحات أكد خلالها حسم صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى أن حديثه يستند إلى معطيات ومعلومات يثق بها.

وأوضح ريشبر، في تصريحات صحفية، أن رئيس النادي أنهى بالفعل إجراءات التعاقد، قائلًا: «صفقة صلاح حُسمت. أقول ذلك بناءً على معلومات لدي، فأنا أعرف سردار جيدًا، ويمكنني قراءة ذلك من خلال لغة جسده وتعابير وجهه».

وأضاف: «أشعر بثقة كبيرة في هذا الأمر، فهناك نوع من التفاهم بيننا يجعلني ألتقط مثل هذه الإشارات».

في المقابل، أبقى رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، باب التكهنات مفتوحًا، بعدما أكد عبر حسابه على منصة «إكس» أن وجهة اللاعب لم تُحسم بعد، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُعلن قريبًا، وأنه لا يتم التفاوض مع أندية لا يرغب اللاعب في الانضمام إليها.