إيران: تدمير عدد من ناقلات الوقود والمقاتلات الأمريكية بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن عناصره استهدفوا خلال هجومين منفصلين، مقاتلات وناقلات وقود أمريكية متمركزة في الأردن، باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى تدمير عدد من ناقلات الوقود والمقاتلات الأمريكية، وإلحاق أضرار جسيمة بعدد أكبر منها.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية لإيرانية (إرنا) بأن "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية أعلنت في بيان، "أنه ردا على الأعمال العدائية التي ارتكبها النظام الأمريكي الليلة الماضية، استهدف مجاهدو الإسلام، ضمن الموجة الـ 14 من عملية "نصر 2"، المقاتلات وناقلات الوقود الأمريكية المتمركزة في الأردن على مرحلتين، بواسطة عدة صواريخ بالستية وعدد من الطائرات المسيّرة، مشيرا إلى أن هذه الهجمات أدت إلى تدمير عدد من ناقلات الوقود والمقاتلات وإلحاق أضرار بالغة بعدد أكبر منها.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، اليوم الجمعة، اعتراض، وإسقاط، 3 صواريخ أطلقت من إيران على المملكة.

كان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قد صرح بأن السردية الإيرانية عن وجود قواعد أمريكية في الأردن، وتستخدم ذلك لتبرير الهجمات على بلاده، "غير صحيحة".