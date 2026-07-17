أعلن حزب العمال البريطاني رسميا تولي أندي بيرنهام زعامة الحزب، وليتولى رئاسة الحكومة البريطانية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وأعلن حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، نتيجة التنافس على زعامة الحزب خلفا لرئيس الوزراء السابق كير ستارمر الذي كان بيرنهام المنافس الوحيد أمامه.

ويعتبر هذا الاعلان بمثابة نتيجة مفروغ منها بعد أن حصل بيرنهام على ترشيح 379 نائبا من بين نواب الحزب الـ403 في مجلس العموم البريطاني مساء أمس الخميس.

وظل بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئيس الوزراء المرتقب في بريطانيا على مدار أسابيع، ولكنه لم يكشف تفاصيل كثيرة بشأن أولوياته السياسية.

ومن المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل، وهو غير معروف إلى حد كبير بين الناخبين من خارج مانشستر.