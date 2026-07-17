زيمبابوي ترفض طلب قطاع التعدين بتأجيل حظر تصدير الليثيوم

قال وزير المناجم في زيمبابوي، بوليت كامبامورا، إن بلاده لن تؤجل الحظر المفروض على صادرات مركزات الليثيوم، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، رافضا طلبا من قطاع التعدين بتأجيل تطبيق القرار حتى مارس على الأقل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كامبامورا قوله للصحفيين اليوم الجمعة، في منجم مملوك لشركة "تشجيانج هوايو كوبالت" (48 كيلومترا شرق العاصمة هراري): "ما زلنا ملتزمين بموعد الأول من يناير"، حسبما ذكرت.

وكانت زيمبابوي قد أوقفت شحنات مركزات الليثيوم في فبراير بهدف تعزيز المعالجة المحلية للمنتجات ذات القيمة الأعلى، والحد من الشحنات غير القانونية لهذا المعدن المستخدم في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

وتسعى زيمبابوي إلى تحقيق قيمة أكبر من مواردها الطبيعية، كغيرها من الدول الأفريقية، بما في ذلك غينيا وغانا والكونغو الديمقراطية.