الكويت: استمرار النهج العدواني الإيراني يمثل تصعيدا بالغ الخطورة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، بأشد العبارات، للعدوان الإيراني الآثم بالصواريخ والطائرات المسيّرة الذي استهدف أراضي دولة الكويت اليوم الجمعة وطال إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ما أسفر عن اندلاع حريق وألحق الضرر بعددٍ من وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الهجوم انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وخرقٍ جسيمٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وأضافت أن استمرار هذا النهج العدواني يمثّل تصعيدا بالغ الخطورة يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحديا سافرا للشرعية الدولية، ويقوّض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية.

وشددت الوزارة على حق دولة الكويت الأصيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.