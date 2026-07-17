البحرين تدين بشدة تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها واستهداف قطر والكويت والأردن

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لـ"تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيّرة منشآت مدنية وحيوية في المملكة ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية، باعتبارها تصعيدا خطيرا يهدد سلامة المدنيين والأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار"، حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأكدت الوزارة تضامن "مملكة البحرين الكامل مع الدول الشقيقة، وتأييدها حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها، وفقا لأحكام القانون الدولي، والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معبرة عن تقديرها لكفاءة قوة دفاع البحرين والدفاعات الجوية لدول المنطقة، وجاهزيتها العالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، والدفاع عن سيادة دولها ومكتسبات شعوبها".

وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بوقف أعمالها العدائية الغادرة، وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتحميلها المسئولية كاملة بموجب القوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (1/61)، بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.