لابورتا: قدمنا عرضًا لضم جوليان ألفاريز والقرار بيد أتلتيكو

وقال لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد تقدمنا بعرض، والقرار الآن بيد أتلتيكو مدريد. اللاعب قال إنه يريد الرحيل، لكن عرضنا ليس مفتوحًا بلا حدود. سنحدد موعدًا نهائيًا في حال غيّر أتلتيكو موقفه".

وأضاف رئيس برشلونة: "لقد قدمنا عرضًا جيدًا للغاية. إنه اللاعب الذي يريده هانز فليك وديكو، لكن إذا لم تتم الموافقة، فعلينا العمل على بدائل أخرى".

وتابع: "ديكو يعمل باستمرار بكفاءة وبهدوء، وقد أثبت ذلك مع كريم أديمي. والأمر نفسه ظهر مع أنتوني جوردون. لقد سجل هدفًا في نصف النهائي أمام الأرجنتين بعد لقطة استباقية. إنه لاعب سريع ومجتهد ويضغط بشكل جيد، ونحن سعداء بعمل ديكو".

وسئل لابورتا "هل توجد خطط بديلة إذا فشلت خطة ألفاريز؟".. وأجاب: "إنها مجرد خيارات أخرى. المدير الرياضي لا يتوقف عن العمل، وهناك عدة خيارات، وعليه اختيار الأنسب".

واختتم لابورتا حديثه بالكشف عن حلمه بأن يستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" المباراة النهائية لكأس العالم 2030.