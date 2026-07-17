أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2026 سيحصل على خواتم خاصة بالبطولة، إلى جانب كأس العالم والميداليات الذهبية، في خطوة تستلهم أحد أبرز التقاليد الرياضية في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا القرار قبل المباراة النهائية المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب نيويورك/نيوجيرسي، حيث سيحصل الفريق الفائز على 30 خاتمًا مصممًا خصيصًا للاحتفال بالإنجاز التاريخي.

وأوضح "فيفا" أن قائد المنتخب المتوج والمدير الفني سيحصلان على نسخ مؤقتة من الخواتم عقب صافرة النهاية، على أن يتم لاحقًا تصميم النسخ النهائية بما يعكس هوية الفريق البطل وتفاصيله الخاصة.

وسيحمل أحد جانبي الخاتم صورة كأس العالم، بينما يتضمن الجانب الآخر رموزًا وتفاصيل مرتبطة بالمنتخب الفائز، ليصبح تذكارًا فريدًا من نوعه.

وتعد خواتم البطولات تقليدًا شهيرًا في الرياضات الأمريكية الكبرى، مثل دوري كرة القدم الأمريكية، ودوري كرة السلة، ودوري البيسبول للمحترفين، ودوري هوكي الجليد، إلا أنها تظهر للمرة الأولى في إحدى مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما أعلن "فيفا" أن خواتم البطولة ستصدر ضمن نسخة محدودة تبلغ 2026 قطعة مرقمة، على أن يتم طرح 1996 قطعة أخرى للبيع للجماهير حول العالم كمنتجات رسمية مرخصة.