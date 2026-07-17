النصر السعودي يحدد 4 وديات استعدادا للموسم الجديد

أعلن نادي النصر السعودي عن خوض 4 مباريات ودية يخوضها الفريق، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

بطل الدوري السعودي للمحترفين الذي كان قد تعاقد مؤخرا مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، من المقرر أن يخوض 4 تجارب ودية خلال معسكره الذي ينطلق الأحد المُقبل في لشبونة.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس" أن النصر سيبدأ تجاربه الودية بمواجهة رديف بنفيكا البرتغالي يوم 22 يوليو الحالي، ثم يواجه ميريدا الإسباني في الثامن والعشرين من نفس الشهر.

وفي الأول من أغسطس يتقابل النصر مع إستريلا دي أمادورا بالبرتغالي، قبل أن يختتم ودياته بمواجهة ألميريا الإسباني في الرابع من نفس الشهر.

ويسعى النصر لانطلاقة قوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري، وكذلك يسعى للمنافسة على دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما فشل في الظفر بلقب دوري أبطال آسيا 2 الموسم الماضي، بخسارته في المباراة النهائية.