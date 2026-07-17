مصطفى شوبير ضمن التشكيل المثالي لكأس العالم بعد تألقه مع منتخب مصر

واصل مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، حصد الإشادات عقب المستويات المميزة التي قدمها خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما اختارته شبكة **WhoScored** العالمية ضمن التشكيل المثالي للبطولة حتى الدور نصف النهائي.

وجاء اختيار شوبير بعد الأداء اللافت الذي ظهر به مع "الفراعنة"، حيث لعب دورًا محوريًا في قيادة المنتخب المصري إلى دور الـ16، قبل أن تنتهي رحلته في البطولة بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وقدم الحارس المصري واحدة من أبرز مبارياته أمام المنتخب الأرجنتيني، بعدما نجح في التصدي لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي خلال الشوط الأول، في لقطة لاقت إشادة واسعة وأسهمت في ترسيخ مكانته بين أبرز حراس البطولة.

ومنحت شبكة **WhoScored** مصطفى شوبير تقييمًا بلغ **7.38**، ليحتل المركز السابع بين لاعبي التشكيل المثالي، متواجدًا إلى جانب عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

التشكيل المثالي لكأس العالم 2026 حتى الدور نصف النهائي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (مصر).

خط الدفاع: بيدرو بورو (إسبانيا)، ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين)، إيمريك لابورت (إسبانيا)، نونو مينديز (البرتغال).

خط الوسط: جود بيلينجهام (إنجلترا)، رودري (إسبانيا)، مايكل أوليس (فرنسا).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إيرلينج هالاند (النرويج)، كيليان مبابي (فرنسا).

ويعكس وجود مصطفى شوبير في التشكيل المثالي حجم التألق الذي قدمه خلال البطولة، ليكون الممثل الوحيد للكرة المصرية في قائمة ضمت نخبة من أبرز نجوم العالم.