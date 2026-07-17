الزمالك يعلن تعاقده مع حمزة توكل لتدعيم فريق اليد

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إتمام التعاقد مع حمزة توكل، صانع الألعاب، قادمًا من نادي هليوبوليس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد، وذلك في إطار خطة النادي لدعم الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

ووقّع حمزة توكل على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك، خلال جلسة جمعته بهشام نصر، نائب رئيس القلعة البيضاء.

ويأتي التعاقد مع حمزة ضمن تحركات مجلس إدارة نادي الزمالك لتدعيم فريق كرة اليد بالشكل الأمثل، من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل، في ظل حرص المجلس على توفير جميع احتياجات الجهاز الفني، وإبرام صفقات مميزة تدعم الفريق في مختلف المراكز.