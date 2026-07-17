 زيلينسكي يعلن سقوط قتلى وجرحى جراء ضربات روسية بمسيرات وصواريخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يعلن سقوط قتلى وجرحى جراء ضربات روسية بمسيرات وصواريخ

كييف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2026 - 2:11 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2026 - 2:11 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، إن عدة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح إثر ضربات روسية بمسيرات وصواريخ في أنحاء مختلفة من أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس: "لقي شخصان حتفهما جراء ضربة روسية صاروخية ليلة الخميس- الجمعة على مبنى سكني في أوديسا". وأصيب خمسة أشخاص آخرين.

وأضاف أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 5 آخرين إثر غارة جوية على منطقة زابوريجيا جنوبي البلاد.

وذكر زيلينسكي أن روسيا أطلقت أكثر من 130 مسيرة وثمانية صواريخ ليلة الخميس- الجمعة.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا إن روسيا استخدمت 15 قنبلة انزلاقية في استهداف منطقة سومي شمال شرقي البلاد، مما أسفر عن إصابة شخص واحد. وأشار إلى أن مبان سكنية وبنية تحتية مدنية تضررت.

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