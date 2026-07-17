وكالة فارس الإيرانية تنشر مقطع فيديو بعنوان «أين نقتل ترامب؟»

نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، باللغة الإنجليزية بعنوان "أين نقتل ترامب؟".

وتم نشر مقطع الفيديو، من بين أماكن أخرى على قناة تليجرام التابعة للوكالة والتي ينظر إليها بوصفها مقربة من الحرس الثوري الإيراني. وتم إزالة نسخة، تم نشرها على منصة إكس، التي يملكها إيلون ماسك منذ ذلك الحين.

ويزعم مقطع الفيديو أنه يظهر الطريق الذي سلكه موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقر إقامته في مارالاجو بولاية فلوريدا، ويحدد جسرا باعتباره نقطة ضعف أمنية محتملة.

غير أن الطريق الموضح لا يتطابق بشكل مباشر مع الخرائط المتاحة بشكل علني للمنطقة.

ومن المعروف أيضا أن طريق سفر ترامب في فلوريدا تم تغييره في يناير عام 2026، بعد العثور على جسم مشبوه في أحد المطارات.

يأتي ذلك وسط دعوات من القيادة الإيرانية للرد على مقتل الزعيم الأعلى علي خامنئي، الذي وقُتل في غارة جوية إسرائيلية على مقر إقامته الرسمي في 28 فبراير.

وفي حديثه في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة الأسبوع الماضي، قال ترامب إن إيران تستهدفه. وأضاف "إنني رقم 1 في قائمة إيران الخاصة بالاغتيالات".

وردا على هذه التهديدات، كتب ترامب يوم السبت الماضي على موقعه الإلكتروني تروث سوشيال: "تم تجهيز وإعداد وتوجيه ألف صاروخ نحو جمهورية إيران الإسلامية، وستتبعها آلاف الصواريخ الأخرى على الفور".