الجيش البريطاني: تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز للهجوم أثناء إبحارها قرب سواحل عمان

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أعلن الجيش البريطاني تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز للهجوم أثناء إبحارها في مسار قرب سواحل عمان.

وذكر تقرير هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن الهجوم وقع في ساعة مبكرة اليوم الجمعة وتم خلاله استهداف الناقلة بواسطة مقذوف.

وأوضح التقرير أن الناقلة تكبدت خسائر محدودة في جانبها الأيسر.

وقالت الهيئة إن "جميع أفراد طاقم البحارة بخير، وتم التأكد من سلامتهم، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار بيئية، وتواصل الناقلة إبحارها إلى وجهتها التالية".

وتستهدف إيران الناقلات التي تبحر في مسارات قرب سواحل عمان، ولكنها لم تعلن بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.