حكم بانتهاك الحكومة الأمريكية لحقوق مواطن من أصل فلسطيني بتفتيش هاتفه

أصدر قاض فيدرالي أمريكي، أمس، حكما يقضي بأن الحكومة الأمريكية انتهكت الحقوق الدستورية للأمريكي من أصل فلسطيني أسامة أبو ارشيد، عندما صادر موظفو الجمارك هاتفه المحمول وفتشوه مرتين ‌بمطار دولي أمريكي في عام 2024.

وفي الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية الجزئية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، كتب القاضي مايكل ناكمانوف أن تفتيش هاتف أبو ارشيد في عام 2024 انتهك حقوقه المنصوص عليها في التعديل الرابع للدستور، والذي يحمي من ⁠عمليات التفتيش والمصادرة غير المبررة من قبل الحكومة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأبو ارشيد هو المدير التنفيذي لمنظمة تسمى (مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين)، وهو مواطن أمريكي من أصل فلسطيني.

من جهته، رحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الذي رفع الدعوى نيابة عن أبو ارشيد قبل عامين، بالحكم.

وذكر المجلس في الدعوى القضائية أن الحكومة الاتحادية أدرجت أبو ارشيد على قائمة مراقبة وصفتها المنظمة المدافعة عن حقوق المسلمين بأنها تمييزية وعنصرية.

وقال المجلس إن موظفي إدارة الجمارك ‌وحماية ⁠الحدود الأمريكية صادروا هاتف أبو ارشيد وأجروا تفتيشا "متقدما" للهاتف مرتين في عام 2024، عندما عاد إلى الولايات المتحدة من الخارج.

وقالت الحكومة آنذاك إنها لا تضيف أشخاصا إلى أي قائمة من هذا القبيل بناء على العرق أو الدين أو ⁠الأنشطة المتعلقة بحرية التعبير.

وعبر نشطاء مدافعون ⁠عن حقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية عن قلقهم إزاء التدقيق الذي يتعرض له الأمريكيون المنحدرون من الشرق الأوسط ومن أصحاب ⁠الأصول العربية والفلسطينية بسبب آرائهم السياسية، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.