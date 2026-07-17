طهران تقر للمرة الأولى بوقوع هجمات على البنية التحتية للطاقة وتحث المواطنين على ترشيد الكهرباء

أقرت طهران، للمرة الأولى، بوقوع هجمات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة، وحثت مواطنيها على ترشيد استخدام الكهرباء.

وأقرت إيران بوقوع "هجمات على البنية التحتية للطاقة" خلال حملة غارات جوية أمريكية للمرة الأولى اليوم الجمعة، عندما أصدرت وزارة الطاقة الإيرانية نداء إلى المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة في الأقاليم الجنوبية.

وأضافت الوزارة أن تلك المناطق "تشهد حاليا موجة حر شديدة وهجمات على البنية التحتية للطاقة" ولم تكشف الوزارة عما إذا كانت محطات الطاقة أو خطوط النقل أو معدات أخرى هي التي تعرضت لهجوم.