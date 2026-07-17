توجيه تهمة الحرق العمد لرجل استهدف مسجدا في فيلادلفيا

قالت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، إن رجلا وُجهت إليه تهمة الحرق العمد في ما يتعلق ‌بحريق اندلع الأسبوع الماضي في مسجد بفيلادلفيا.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم القبض على فينسنت لانج (60 عاما) من فيلادلفيا ووجهت إليه تهمة "تدمير أو إتلاف ⁠مبنى أو ممتلكات تُستخدم في التجارة بين الولايات عن عمد عن طريق إضرام حريق، أو محاولة القيام بذلك، فيما يتعلق بحريق متعمد اندلع الأسبوع الماضي في مسجد بالمدينة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتقول الشكوى الجنائية إنه في الخامس من يوليو الجاري ، اقترب لانج من المركز الإسلامي لشمال شرق ‌فيلادلفيا، ⁠وأشعل جهازا حارقا، وألقى به في مدخل المسجد ما أدى إلى اندلاع حريق داخل المبنى.

وأوضحت الوزارة أنه في حال إدانته، يواجه لانج عقوبة ⁠قصوى محتملة تصل إلى 20 عاما في السجن، مع حد أدنى إلزامي للسجن مدته خمس سنوات.

وأفادت ⁠إحدى القنوات التابعة لشبكة إن.بي.سي نيوز بأنه لم يصب أحد بأذى في الواقعة التي ⁠قالت وزارة العدل إنها حدثت في "الساعات الأولى" في الخامس من يوليو.