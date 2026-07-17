تتجه الأنظار إلى نهائي كأس العالم 2026، الذي يجمع بين إسبانيا والأرجنتين، ليس فقط لقيمته الكروية، بل أيضًا للأرقام القياسية التي يسجلها على مستوى أسعار التذاكر، في سابقة غير معهودة بتاريخ الأحداث الرياضية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم، لكن بتكلفة باهظة قد تحرم شريحة واسعة من المشجعين من التواجد في المدرجات.

ووفقًا لتقارير إعلامية، تصدّر النهائي قائمة أغلى الفعاليات الرياضية عالميًا من حيث متوسط سعر التذكرة، إذ بلغ متوسط الحضور نحو 11,117 دولارًا، في رقم يعكس الطفرة التجارية التي تشهدها البطولة.

ولن يكون حضور المباراة في متناول الجميع، حيث تصل أرخص تذكرة مطروحة، خارج الفئات المدعومة، إلى نحو 4,000 دولار، ما يعكس حجم الطلب الكبير على المواجهة المرتقبة.

كما شهدت منصات إعادة بيع التذاكر أرقامًا صادمة، بعدما عُرضت بعض المقاعد بأسعار وصلت إلى مليوني دولار، في حين يحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم على نسبة من عمليات إعادة البيع، ما يعزز من عوائده المالية القياسية.

من جانبه، برر رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو هذه الأسعار بكون النهائي يُقام في الولايات المتحدة، التي تُعد واحدة من أكبر أسواق الترفيه في العالم، مشيرًا إلى أن طبيعة السوق تفرض مثل هذه الأرقام.

وسيحتضن ملعب "ميتلايف" المباراة النهائية بسعة تصل إلى 82,500 متفرج، مع تخصيص نسبة محدودة فقط من التذاكر لمنتخبي إسبانيا والأرجنتين، مقابل حصة أكبر للرعاة وبرامج الضيافة والجماهير العامة.

يُذكر أن نسخة 2026 تُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، في نسخة تاريخية تمتد حتى 19 يوليو.