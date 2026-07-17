عواصف عاتية تضرب جنوب ألمانيا وتودي بحياة شخص

خلفت عواصف شديدة آثارا واسعة في أجزاء كبيرة من ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدة آخرين.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة، إن شجرة سقطت خلال عاصفة رعدية في مدينة كارلسروه، ما أدى إلى وفاة شخص. ولم تتوفر بعد معلومات إضافية عن ملابسات الوفاة.

وتم نشر مئات من أفراد الطوارئ من فرق الإطفاء والوكالة الاتحادية للإغاثة التقنية في أنحاء المدينة. وأفادت هيئة الإطفاء بتلقي أكثر من 250 بلاغا مرتبطا بالطقس خلال المساء وساعات الليل.

وبحسب متحدث باسم مقر شرطة كارلسروه، تشكلت فيضانات وتجمعات للمياه بين الساعة السابعة مساء والحادية عشرة مساء، ما أدى إلى تضرر إشارات المرور والسيارات. كما أصيب راكبو دراجات وطفل بسبب سقوط أغصان الأشجار، وتعرضوا لإصابات طفيفة.

وأعلنت المدينة حالة تشغيلية استثنائية بسبب استمرار الطوارئ، بهدف تنسيق العدد الكبير من عمليات التدخل بشكل مركزي.

كما انشغلت فرق الطوارئ في مناطق أخرى؛ ففي بفورتسهايم سجلت الشرطة نحو 30 بلاغا مرتبطا بالعاصفة خلال الليل. وقالت متحدثة باسم مقر شرطة لودفيجسبورج إن الوضع كان "نشطا للغاية بسبب العواصف". وتم تسجيل نحو 70 عملية تدخل هناك، من بينها حوادث سقوط بلاط للأسقف وغمر أقبية بالمياه.

وفي بيسيجهام بمنطقة لودفيجسبورج، ضرب البرق سقفا وأشعل حريقا، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بإصابات طفيفة، بحسب بيانات أولية.

وفي منطقة ريمس-مور، سقطت أشجار على مبنى، ما تسبب في أضرار تقدر بنحو 100 ألف يورو. وأفادت الشرطة بتسجيل نحو 50 بلاغا في المجمل.