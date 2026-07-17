رئيسة وزراء اليابان تؤكد أهمية استثمار أموال صندوق التقاعد الحكومي في الأصول المحلية

أكدت ساناي تاكايشي، رئيسة وزراء اليابان، أهمية تشجيع الأسر وصندوق استثمار التقاعد الحكومي على زيادة استثمار أموالهم في الأصول المالية المحلية.

وقال تاكايشي خلال جلسة للبرلمان الياباني اليوم الجمعة: "مع استمرار الأداء الجيد لسوق الأسهم، نعتقد أنه من المهم تطبيق الإجراءات التي تشجع الأسر وصناديق التقاعد بما في ذلك صندوق التقاعد الحكومي على زيادة استثماراتها في الأصول المالية اليابانية، حتى يمكن للشعب الحصول على نصيب من ثمار النمو الاقتصادي لليابان".

وأضافت: "نستهدف من ذلك تعزيز العلاقة الطردية بين النمو الاقتصادي وتراكم أصول الأسر" اليابانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الين ارتفع أمام الدولار ليصل لفترة قصيرة إلى 13ر162 ين لكل دولار في تعاملات ظهيرة اليوم بطوكيو بعد تصريحات تاكايشي، مقابل 36ر162 ين لكل دولار قبل التصريحات.

وجاءت تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بعد إعلان وزيرة المالية اليابانية ساتوكي كاتياما في الأسبوع الماضي رغبتها في تشجيع صندوق التقاعد الحكومي على زيادة الاستثمار في الأصول المحلية.

وقالت كاتاياما في تصريحات جديدة يوم الثلاثاء الماضي: "إذا مضينا قدما في استراتيجيتنا للنمو بنجاح، ستصبح الأصول المقومة بالين أكثر جاذبية.لأن هذه هي السياسة التي تتبناها الحكومة الحالية، من الممكن مراجعة محفظة الاستثمارات وتعديلها إذا لزم الأمر".