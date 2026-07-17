مستوطنون يهاجمون أطراف سنجل وسط الضفة وفلسطينيون يتصدون لهم

هاجم أكثر من 100 مستوطن، الجمعة، أطراف بلدة سنجل شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما تصدى لهم الأهالي ولجان الحراسة الشعبية.

وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة للأناضول إن "أكثر من 100 مستوطن هاجموا أطراف البلدة، وأطلقوا النار باتجاه الأهالي والنشطاء، وأحرقوا محاصيل زراعية".

وأضاف أن المستوطنين "حاولوا التوغل إلى داخل البلدة، إلا أن الأهالي ولجان الحراسة تصدوا لهم لمنعهم من الاعتداء على السكان".

وأشار طوافشة إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي "شددت في الوقت ذاته الحصار على البلدة، وأغلقت مداخلها بالتزامن مع هجوم المستوطنين".

وقال إن ما جرى في البلدة "يأتي ضمن مسلسل إرهاب المستوطنين بحقها"، مؤكدا أن الأهالي ولجان الحراسة "يواصلون التصدي للمستوطنين لمنعهم من اقتحام البلدة والاعتداء على سكانها".

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في 6 يوليو الجاري، ارتكب المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 3 آلاف و488 اعتداء، شملت مهاجمة قرى فلسطينية، وإحراق منازل، وإطلاق النار، والسيطرة على أراض، وإقامة بؤر استيطانية، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في القدس الشرقية.

وتتهم السلطات الفلسطينية ومنظمات حقوقية المستوطنين بتنفيذ اعتداءات يومية تستهدف تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن استشهاد ألفا و181 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.