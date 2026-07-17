جو كول: لا أؤيد عودة محمد صلاح إلى تشيلسي

أبدى نجم تشيلسي وليفربول السابق، جو كول، تحفظه على فكرة عودة محمد صلاح إلى صفوف الفريق اللندني، في ظل تزايد التكهنات بشأن مستقبل النجم المصري مع اقتراب الموسم الجديد.

ولا تزال وجهة صلاح غير محسومة حتى الآن، رغم الأنباء التي ربطته مؤخرًا بالعودة إلى "ستامفورد بريدج"، وهي الخطوة التي لا تحظى بإجماع داخل الأوساط الكروية، خاصة من بعض نجوم النادي السابقين.

وأكد كول، في تصريحات لموقع «Paddy Power»، أن التعاقد مع صلاح في الوقت الحالي لا يمثل خيارًا مثاليًا، مشيرًا إلى تراجع أرقامه ومستواه مقارنة بالمواسم السابقة.

وأوضح: "الخبرة عنصر مهم، لكن في حالة صلاح يبدو أنه فقد جزءًا من بريقه، ولن أتعامل مع التعاقد معه كقرار بديهي."

وأضاف أن القيمة الفنية وحدها لا تكفي، قائلًا: "ضم لاعب مخضرم لا يعني بالضرورة أنه الأنسب لغرفة الملابس، خاصة في ظل طريقة خروجه من ليفربول والتصريحات التي أدلى بها مؤخرًا."

واختتم كول تصريحاته بالتشكيك في مدى ملاءمة صلاح لمشروع تشيلسي الحالي، مؤكدًا أنه كان يتوقع نهاية أكثر هدوءًا لمسيرته مع ليفربول.

يُذكر أن صلاح سبق له اللعب مع تشيلسي تحت قيادة جوزيه مورينيو، قبل أن يتألق لاحقًا في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وروما، ثم يسطع نجمه بقوة مع ليفربول.