ماكرون يتحدث عن تقارب فرنسي ألماني حقيقي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة إلى ألمانيا يوم الخميس، إنه يرى أن البلدين يتقاربان مجددا.

وفي حديثه قبل بدء الاجتماع الحكومي الفرنسي الألماني في قلعة بنسبيرج بالقرب من كولونيا، قال ماكرون إنه يريد بث حياة جديدة في التعاون مع ألمانيا والعمل بانسجام مع برلين في القضايا الدولية الرئيسية.

وقد مرت العلاقات الفرنسية الألمانية بفترة صعبة في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الانهيار الفعلي لمشروع الطائرة المقاتلة المشتركة.

لكن ماكرون قال إن التعاون بين البلدين يجب أن يتوسع أكثر، مع تسريع التجديد الاستراتيجي لأوروبا. وأضاف ماكرون أن الاجتماع الحكومي يهدف إلى إعطاء دوافع جديدة لتنشيط العلاقة الثنائية.

وتابع "أعتقد أنه يمكنني القول إن الأشهر القليلة الماضية قد أحدثت أيضا تقاربا فرنسيا ألمانيا حقيقيا بشأن الأجندة الأوروبية".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن البلدين يعتزمان العمل معا من أجل السلام والأمن في أوروبا ودعم أوكرانيا، وتعزيز دفاعهما وصناعتهما المشتركة، والتعاون في القضايا الموجهة نحو المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وتحول الطاقة.

وقال إنه يسعده كثيرا زيارة ألمانيا مع مجلس الوزراء الفرنسي، "في وقت يتسم ببداية استراتيجية جديدة لأوروبا، ولكنه يعني أيضا ترسيخ هذه الشراكة الفرنسية الألمانية".

قلعتان ومطار عسكري

ورحب به المستشار الألماني فريدريش ميرتس في القلعة مساء الخميس للتحضير للاجتماع الحكومي في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ومن المرجح أن يكون اجتماع وزراء حكومتي ألمانيا وفرنسا في قلعة بمدينة برول بالقرب من كولونيا اليوم الجمعة هو الأخير الذي يحضره ماكرون، الذي لن يترشح لإعادة انتخابه في أبريل/نيسان بعد قضاء فترتين رئاسيتين.

وسلط ميرتس الضوء على الأهمية التاريخية للمكان، وهو قصر أوجستسبورج.

لقد كان هذا هو "المكان، الموقع، القصر" الذي قدم فيه الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديجول، قبل 65 عاماً، للمستشار الألماني كونراد أديناوور معاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية. وقال ميرتس إن معاهدة الإليزيه هذه تظل "الأساس لعملنا" حتى يومنا هذا.

عشر وزارات مشاركة

وصباح اليوم الجمعة، سيجتمع مجلس الدفاع والأمن الفرنسي الألماني في قاعدة نورفينيش الجوية. وسيركز الاجتماع على التعاون في مجال الردع النووي القائم على الترسانة النووية الفرنسية، وهو ما تم الاتفاق عليه بالفعل في مارس.

وسيعقب ذلك اجتماع للوزراء الألمان والفرنسيين في برول. وسيشارك في المناقشات وزراءومسؤولين من 10 وزارات من كلا الجانبين.