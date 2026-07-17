 مؤشر نيكي 225 في طوكيو يتراجع بنسبة 5% - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مؤشر نيكي 225 في طوكيو يتراجع بنسبة 5%


نشر في: الجمعة 17 يوليه 2026 - 9:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2026 - 9:36 ص

 تراجع مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة 5% اليوم الجمعة بسبب عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات صناعة رقائق الكمبيوتر والأسهم الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.


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