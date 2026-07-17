مؤشر نيكي 225 في طوكيو يتراجع بنسبة 5%

الأكثر قراءة
منتخب مصر يقفز 5 مراكز في تصنيف فيفا قبل نهائي مونديال 2026
الحكومة البريطانية تدعو فيفا إلى التحقيق مع المنتخب الأرجنتيني
بعد اتفاقها مع إسرائيل.. حماس لـ كولومبيا: نطالبكم بالتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير
بعد صدمة الأرجنتين.. توخيل: أنتظر آراء مليون مدرب يفهمون أفضل مني
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من بطل مونديال 2026 ؟
إسبانيا
الأرجنتين
النتـائـج
تصويت
تراجع مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة 5% اليوم الجمعة بسبب عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات صناعة رقائق الكمبيوتر والأسهم الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.