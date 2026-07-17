ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، القبض على 4 أشخاص بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، لاتهامهم بالتعدي على جزار باستخدام أسلحة بيضاء، وإحداث إصابات به، فضلًا عن إتلاف سيارة والده.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد برصد تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالاعتداء على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته، إلى جانب إتلاف سيارتهما.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة ثانٍ الرمل تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال شخص، يعمل جزارًا، وظهر في مقطع الفيديو، مصابًا بسحجات وجروح متفرقة.

وبسؤال المصاب، أفاد بأن مشاجرة نشبت بينه وبين 4 من أصدقائه، يقيمون جميعًا في نطاق دائرة القسم، بسبب خلافات تطورت إثر "مزاح" بينهم، فاعتدوا عليه باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، وأحدثوا تلفيات بسيارة مملوكة لوالده.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت المباحث من ضبط المتهمين، وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها بسبب الخلافات بينهم.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، تحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.