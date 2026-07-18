ارتفاع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 5069 شخصا

أظهرت أرقام نشرها خورخي ​رودريجيز، رئيس الجمعية ‌الوطنية في فنزويلا، يوم الجمعة، أنَّ عدد القتلى جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 5069 قتيلا.

وبحسب الأرقام، ظل عدد المصابين جراء الزلزالين اللذين وقعا في 24 يونيو دون تغيير عند 16740، في حين لا يزال 17907 أشخاص بلا مأوى، بحسب وكالة رويترز.

وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات البلاد بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة في 24 يونيو، وخلّفا دماراً كبيراً في ولاية لا غوايرا الساحلية الواقعة شمالي كراكاس.

ويواصل عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا في لا جوايرا عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بعد ثلاثة أسابيع على وقوع الزلزالين.

وتقدّر الأمم المتحدة، بأنَّ نحو 50 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين منذ وقوع الزلزالين اللذين تسببا في انهيار مئات المباني.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو الماضي، أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة للزلزالين تقدر بنحو 6.7 مليارات دولار.