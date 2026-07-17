ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه في الإسكندرية القبض على قائد سيارة ملاكي، لاتهامه بالسير عكس الاتجاه والتسبب في إصابة عامل، كان يستقل دراجة نارية برفقة صديقه، قبل أن يفر من مكان الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد رصد تداول مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق الواقعة.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة ثالث المنتزه تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال عامل مصاب بكسور وكدمات متفرقة.

وبسؤال المصاب، أفاد بأنه أثناء قيادته دراجته النارية وبرفقته أحد أصدقائه فوجئ بقائد سيارة ملاكي يرجع إلى الخلف، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة وسقوطه وصديقه على الأرض، وإصابته، بينما فر قائد السيارة هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت المباحث من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، سمكري سيارات يقيم في نطاق دائرة القسم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.