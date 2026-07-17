أسعار النفط تقفز قرابة 5% مع تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية

قفزت أسعار النفط قرابة 5 بالمئة عند تسوية تعاملات الجمعة، وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ومخاوف من اتساع اضطرابات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار 3.98 دولارات، أو نحو 4.7 بالمئة، لتصل إلى 88.21 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.80 دولارات، أو نحو 4.8 بالمئة، إلى 82.75 دولارا للبرميل.

وسجل الخامان مكاسب أسبوعية بنحو 16 بالمئة، في ظل تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا رئيسيا لإمدادات الطاقة العالمية.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها على سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تنفيذ موجة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، مستخدمة طائرات وذخائر دقيقة.

وفي 18 يونيو الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.