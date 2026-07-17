القيادة المركزية الأمريكية: أطلقنا جولة من الضربات ضد إيران لليلة السابعة على التوالي

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قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها أطلقت جولة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة السابعة على التوالي.

وأضافت عبر حسابها على منصة إكس: «تم تنفيذ هذه الضربات لمواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية باتجاه القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية تظل في حالة تأهب، حيث تفرض الولايات المتحدة الحصار البحري على إيران بصرامة.

وذكرت القيادة المركزية: «خلال الأيام الثلاثة الأولى من إعادة التنفيذ، قامت القوات الأمريكية بتوجيه 4 سفن تجارية إلى مسارها، وتعطيل سفينة، وصعود على متن سفينة لضمان الامتثال الكامل».