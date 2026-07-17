أمريكا: فرق الطوارئ تنقذ أشخاصا حاصرتهم فيضانات بولاية تكساس

أنقذت فرق الطوارئ في ولاية تكساس، اليوم الجمعة، أشخاصًا حاصرتهم مياه الفيضانات التي ارتفع منسوبها إلى مستويات خطيرة في المنطقة الجنوبية من الولاية، بعدما تسببت أيام من الأمطار الغزيرة في فيضانات أودت بحياة شخصين.

وقالت السلطات إنه ما زالت تُجرى عمليات إنقاذ لأشخاص حاصرتهم المياه في عدة مناطق غربي سان أنطونيو، بما في ذلك مقاطعات ساتون وكروكيت وزافالا.

وقال مسؤولون إن مياه الفيضانات غمرت الطريق السريع بين الولايات رقم 10 في منطقة ريفية قرب أوزونا، كما انهار جزء من جسر فوق نهر نويسيس في مقاطعة أوفالدي.

وقال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إن عناصر فرق الطوارئ، الذين استخدموا القوارب والمروحيات، أنقذوا أكثر من 200 شخص منذ بدء العواصف يوم الثلاثاء، بينهم سائقون تقطعت بهم السبل، وآخرون حاصرتهم المياه داخل منازلهم.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تحذيرًا طارئًا من السيول المفاجئة في مدينة سونورا، في مقاطعة ساتون، الواقعة على بُعد نحو 170 ميلًا (274 كيلومترًا) شمال غربي سان أنطونيو.

وقال نائب قائد الشرطة جون جان، إن مكتب قائد الشرطة المحلي استخدم قاربًا لإنقاذ شخص واحد، فيما حث المسؤولون المحليون السكان في المناطق المنخفضة على طول نهر دراي ديفلز على الإخلاء مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، إلا أن هذا الطلب لم يكن إلزاميًا.

وأضاف جان: "منسوب المياه وصل إلى حافة ضفتي النهر، وإذا هطل مزيد من الأمطار، فستغمر المياه المنازل".

وصدرت، اليوم الجمعة، تحذيرات من السيول المفاجئة في عدة مقاطعات، من بينها العديد من المناطق التي لا تزال تعاني آثار الفيضانات المدمرة التي ضربتها قبل عام.

وشهدت بعض المناطق هطول أمطار بلغ منسوبها قدمين (60 سنتيمترًا) أو أكثر هذا الأسبوع.

وهددت العواصف والفيضانات عدة مقاطعات تقع بالقرب من الحدود المكسيكية وفي منطقة هيل كانتري، وتلقى نحو 6 ملايين شخص في أنحاء تكساس تنبيهًا احترازيًا من احتمال حدوث فيضانات خلال هذا الأسبوع.