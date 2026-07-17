متحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية: حالة مصابي منتسبي الجيش مستقرة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، رصد صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي فجر اليوم الجمعة، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

وقال العطوان، في بيان صحفي اليوم، إن "العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيّرة معادية، مما نتج عنه إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية أثناء تنفيذ مهامهم، حيث تلقى المصابون الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وحالتهم الصحية مستقرة".

وأشار إلى استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، مما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بعدد من مرافق المحطة ووحدات توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، نتج عنها أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكدت القوات المسلحة، استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن الطيار صباح جابر الأحمد الصباح، قد قاما بزيارة عدد من المصابين من منتسبي القوة البرية الكويتية، الذين أُصيبوا جراء استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيّرة معادية صباح اليوم، إثر العدوان الإيراني الآثم، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة سير الرعاية الطبية المقدمة لهم.

واستمع الفريق الشريعان، خلال الزيارة، إلى شرح من الفريق الطبي حول الحالة الصحية للمصابين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية في تقديم الرعاية والعلاج اللازمين، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، أنه نتيجة للعدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له دولة الكويت، تعرضت إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم أسفر عن أضرار في مرافق المحطة، واندلاع حريق، وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي استدعى تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري مع الحادث.