أكد إيمريك لابورت، مدافع منتخب إسبانيا، أن منتخب بلاده يدخل نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين بهدف واحد فقط، وهو التتويج باللقب، مشددًا على ثقته في قدرة “لا روخا” على إيقاف ليونيل ميسي وحصد الكأس.

وقال لابورت، في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “ميسي أسطورة حية، نشأنا جميعًا على مشاهدة ما يقدمه، لكنه هذه المرة أتمنى ألا يرفع كأس العالم، بل أن يكون اللقب من نصيبنا.”

وانتقد مدافع إسبانيا أسلوب لعب المنتخب الأرجنتيني، معتبرًا أن بعض تدخلات لاعبيه تتسم بالعنف ولا تواجه العقوبات التحكيمية الكافية.

وأضاف: “ما شاهدناه في مباريات الأرجنتين الأخيرة كان مفاجئًا، هناك تدخلات وتصرفات تُترك دون عقاب، وهو ما يترك إصابات وآثارًا على المنافسين. الحكم يجب أن يفرض سيطرته منذ البداية حتى لا تتحول المباراة إلى فوضى.”

وأشاد لابورت بالمنظومة الدفاعية لمنتخب إسبانيا، التي استقبلت هدفًا واحدًا فقط طوال البطولة، مؤكدًا أن قوة الفريق تكمن في العمل الجماعي، حيث يبدأ الدفاع من المهاجم وينتهي عند حارس المرمى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوصول إلى النهائي لا يكفي بالنسبة للاعبي إسبانيا، قائلًا: “بعد هذا المشوار الطويل لا يمكن أن نكتفي بالوصول إلى النهائي، هدفنا الوحيد هو الفوز بكأس العالم وكتابة التاريخ".