سماع دوي انفجارات في عدة مدن إيرانية

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ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن خمسة انفجارات سُمعت فجر السبت في مدينة يزد بوسط البلاد.

جاء ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الأمريكي أنه ينفذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي.

وأفادت وكالة أنباء "مهر" بسماع دوي انفجارات في عدة محافظات في جنوب إيران.

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها أطلقت جولة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة السابعة على التوالي.

وأضافت عبر حسابها على منصة إكس: «تم تنفيذ هذه الضربات لمواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية باتجاه القائد الأعلى للقوات المسلحة».