الحرس الثوري: انفجار ناقلتي نفط بعد مرورهما عبر طريق ملغوم جنوب مضيق هرمز

أفاد الحرس الثوري الإيراني، بانفجار ناقلتي نفط بعد مرورهما عبر طريق ملغوم جنوب مضيق هرمز.

وقال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للحرس الثوري، إن ناقلتي نفط انفجرتا واشتعلت النيران فيهما بعد مرورهما عبر طريق ملغوم جنوب مضيق هرمز، بحسب وكالة رويترز.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجمعة، أن الولايات المتحدة دمرت، الخميس، برج مراقبة تابعًا للحرس الثوري الإيراني على الساحل الجنوبي الشرقي لإيران.

وقالت (سنتكوم)، في بيان، الجمعة، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "في 16 يوليو، نجحت القوات الأمريكية في تدمير برج المراقبة في ميناء تشابهار - الشهيد كلانتري، وهو جزء من شبكة للمراقبة البحرية تمتد على طول الساحل الإيراني المطل على بحر عُمان، وكان الحرس الثوري الإيراني يستخدمه، على مدى عقود، في تتبع السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز واستهدافها".