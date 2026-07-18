قال مصطفى الشيخ رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، إن تصريحاته التي أشار فيها إلى أن "80% من البن في مصر مغشوش" كان المقصود منها "مصانع بئر السلم".

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" أن مقصده كان أن 80% من قطاع البن "المغشوش" يصدر من هؤلاء الذين يعملون "تحت بئر السلم"، قائلا: "يبدو أن الناس بتحب التريندات.. ولكن أنا لم أخطئ".

وأضاف أنّ قطاع البن يضم "استثمارات ضخمة"، موضحا أن قانون الغرف التجارية لا يمنحهم سلطات رادعة كشطب التاجر المخالف، ولكن يقتصر دورهم على التوجيه واللوم، أما العبء الأكبر فيقع على الأجهزة الرقابية، ثم المستهلك المُطالب بعدم الشراء من الباعة على الأرصفة والتوجه للمحال المعروفة.

وأشار إلى أن علامات واختبارات تفرقة البن السليم من المغشوش، "سهلة"، وأولها الرائحة التي يجب أن تكون نفاذة وقوية بمجرد فتح كيس البن.

ودعا إلى اختبار جودة اللبن عبر عصر الليمون أثناء التحضير، موضحا أن تفاعل الليمون و"الفوران" يؤكد غش البن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تجربة وضع ملعقة من البن على قليل من الماء، ستؤدي إلى ترسب البن المغشوش للأسفل.

وأكد أن هذا التلاعب يمثل "دمارا لصحة الإنسان"، موضحا أن تحميص نوى البلح أو الغلة أو البسلة وتناولها يؤدي إلى تآكل جدار المعدة والإضرار المباشر بالكبد.

وأشاد بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة الرقابية، مشيرا إلى أن الابتعاد عن القيم المصرية الأصيلة أدى إلى ظهور هذه "الفئة الضالة" في المجتمع .