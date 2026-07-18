لاعب إسبانيا السابق يطلب تدخل ترامب لحضور نهائي المونديال

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استجدى خوان كابديفيا لاعب منتخب إسبانيا السابق، تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إنهاء أزمة تأشيرة دخوله للولايات المتحدة من أجل حضور نهائي كأس العالم 2026.

ويتقابل منتخبا إسبانيا والأرجنتين مساء الأحد لحسم لقب المونديال، بينما يواجه كابديفيا – المتوج مع إسبانيا بلقب مونديال 2010 – أزمة تخص تأشيرة الدخول.

وقام اللاعب الدولي السابق بعمل إشارة للرئيس ترامب عبر "إكس"، طالبا تدخله بمساعدته من أجل أن يتم السماح له بحضور النهائي، مؤكدا أن الأمر بمثابة حلم له ولأبنائه.

ولعب المدافع الإسباني السابق مع المنتخب في الفترة من 2002 حتى 2011 مسجلا 4 أهداف في 60 مباراة.

وعلى مستوى الأندية مثل إسبانيول وأتلتيكو مدريد لكن أطول فتراته كانت بقميص ديبورتيفو لاكورونا، بالأإضافة على فياريال.