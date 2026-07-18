يديعوت أحرونوت: واشنطن تعتزم إرسال 10 طائرات للتزويد بالوقود إلى إسرائيل

بدأت الولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري في إسرائيل، حيث تعتزم إرسال 10 طائرات تزويد بالوقود إليها خلال اليومين المقبلين، في ظل تصاعد التوتر مع إيران واحتمالات توسيع العمليات العسكرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن نحو 10 طائرات أمريكية للتزويد بالوقود يُتوقع أن تصل إلى إسرائيل خلال اليومين المقبلين، لتنضم إلى عشرات الطائرات التي وصلت سابقا، في إطار تسريع نشر القوات الأمريكية في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مناقشات داخل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، بشأن خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، تشمل توسيع الضربات الجوية واستهداف منشآت نووية وبنى تحتية، إضافة إلى موقع نووي تحت الأرض قيد الإنشاء.

وأشار تقرير "يديعوت أحرونوت" إلى أن الولايات المتحدة تواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز لعدة أيام متتالية، في وقت تدرس فيه واشنطن تصعيدا أوسع قد يتم اتخاذ قرار بشأنه خلال الأيام القريبة.

في المقابل، تواصل إيران هجماتها على مواقع وقواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة، ما يزيد من حدة التوتر ويثير مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

من جهتها، أوضحت هيئة البث الرسمية أن هذه الطائرات تُعد عنصراً أساسياً في دعم العمليات الجوية بعيدة المدى، ما يجعل استمرار عملها من داخل إسرائيل أمراً حيوياً في ظل احتمالات التصعيد مع إيران.

وأضافت أن هذه الطائرات تمنح سلاح الجو مرونة عملياتية كبيرة، من خلال تقليل الحاجة للهبوط والتزود بالوقود في قواعد وسيطة، ما يسرّع وتيرة الهجمات ويزيد من عنصر المفاجأة.

وبحسب الهيئة، فإن وجود عدد أكبر من طائرات التزوّد بالوقود في إسرائيل يعزز القدرة على تنفيذ هجمات متزامنة وعلى عدة أهداف، خاصة في سيناريوهات تستهدف مواقع بعيدة مثل المنشآت داخل إيران.

كما أشارت إلى أن هذه الطائرات تلعب دوراً مركزياً في دعم الطائرات القتالية وطائرات الاستطلاع، إضافة إلى المساهمة في عمليات الردع عبر إظهار الجاهزية لتنفيذ عمليات واسعة النطاق دون قيود لوجستية كبيرة.

والأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنه "بعد احتجاج أمريكي نُقل إلى إسرائيل، تم رفع القيود على هبوط طائرات التزود بالوقود العسكرية الأمريكية في مطار بن غوريون اليوم".

وقبل ذلك، قالت "يديعوت أحرونوت" إن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اعترضت لدى الجيش الإسرائيلي على قرار منع هبوط مزيد من طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون.

وبحسب الصحيفة، اندلعت أزمة بين الطرفين عقب تجميد خطة لسحب طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من المطار، بهدف توفير أماكن للطائرات المدنية خلال ذروة موسم الصيف.