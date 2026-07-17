 العراق يعلن عزمه توقيع 50 اتفاقية ومذكرة مع أمريكا بـ60 مليار دولار  - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق يعلن عزمه توقيع 50 اتفاقية ومذكرة مع أمريكا بـ60 مليار دولار 

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2026 - 11:54 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2026 - 11:54 م

أعلن العراق، الجمعة، اعتزامه توقيع 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي، بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مراسلتها في واشنطن، قولها إن العراق سيوقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الأمريكي.

والاثنين، وصل الزيدي، إلى واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو 2026، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالي النفط والغاز.

ولم تورد الوكالة تفاصيل بشأن موعد التوقيع أو الجهات والشركات المشاركة أو القطاعات التي تشملها الاتفاقيات.

وفي وقت سابق الجمعة، شدد الزيدي، على قوة الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر موسع للأعمال أقامته غرفة التجارة الأمريكية، في واشنطن، بحضور عدد من رجال الأعمال والمصرفيين وممثلي شركات أمريكية ومؤسسات تمويل وقطاعات صناعية وتكنولوجية.

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