السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى تنزانيا شهدت مباحثات رفيعة المستوى ومشاركة في منتدى الأعمال

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن مساء اليوم، عقب زيارة رسمية إلى جمهورية تنزانيا المتحدة.

أجرى خلالها مباحثات ثنائية مع الرئيسة الدكتورة سامية صلوحو حسن، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وشهدت الزيارة مشاركة الرئيس، إلى جانب الرئيسة التنزانية، في الجلسة الختامية لمنتدى رجال الأعمال المصريين والتنزانيين، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المصالح المشتركة.