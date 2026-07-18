خامنئي: نقض واشنطن للتفاهم أثبت أن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة

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قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إن انتهاك الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم مجددا، أثبت للجميع مرة أخرى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي.

جاء ذلك في تدوينة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، السبت.

خامنئي، جدد وصف الولايات المتحدة بـ"الشيطان الأكبر"، معتبرا أن انتهاك الاتفاق مجددا، أثبت للجميع مرة أخرى حقيقة أن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغٍ.

وأوضح أن "الغطرسة والوحشية جزء لا يتجزأ من العقلية الأمريكية".

وأشار خامنئي، إلى أن الشعب الإيراني سيواصل ثقته برؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وسيستمر في التواجد في الميدان لحماية المصالح الوطنية.

وشدد على أهمية الحفاظ على الوحدة والتضامن في البلاد.

ومنذ نحو أسبوع، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما ترد طهران بهجمات على مواقع وقواعد تقول إنها عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.