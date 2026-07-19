تحدث شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز عن الأسباب التي دفعته لإعلان اعتزاله كرة القدم.

صرح إكرامي خلال استضافته عبر قناة أون سبورت مساء السبت "شعرت أنه حان الوقت المناسب، تعودنا في مصر ربط الاعتزال بالسن أو المجهود، من ناحية المجهود، كنت قادرا، ولكن إحساسي الداخلي اختلف، والشغف قل وتراجع".

أوضح "بدأت أقيس إحساسي نحو الأمور التي تربطني بالكرة، فالسفريات والمعسكرات أصبحت ثقيلة ومرهقة بالنسبة لي".

وشدد "لم أتخيل أنني سأكون أساسيا طوال مسيرتي، لأنه حينها أكون أضحك على نفسي، لأن كل مرحلة لها طاقة معينة، بل شعرت أن قيمتي موجودة خارج الملعب مثل حارس مرمى مانشستر سيتي، سكوت كارسون، الذي شارك في 3 مباريات فقط طوال 6 سنوات".

واصل "حققت كل شيء في الأهلي، وكان ينقصني المشاركة أكثر، ففي آخر مواسمي مع الفريق شاركت في 11 مباراة فقط، وتجاوزت هذا المعدل كثيرا في أول موسمين مع بيراميدز، كما شعرت أن المكان حقق هدفه أيضا بالوصول إلى منصات التتويج".

وختم شريف إكرامي "استمتعت بالكرة بعيدا عن الأهلي، لكن لحظاتي مع الأهلي لن تنسى ولا تتكرر، لا توجد حاجة في مصر تشبه الأهلي".