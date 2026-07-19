وفاة أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع المرض

أعلن المخرج مازن الغرباوي عن وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي ، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب الغرباوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الله يرحمك يا أحمد .. خبر صادم.. ربنا يصبر أسرتك الكريمة .. قلبي مع كاتبنا الكبير محمد جلال عبد القوي .. نسألكم الفاتحة".

وكان قد كُتب على الحساب الشخصي للفنان الراحل أحمد جلال عبد القوي منذ أيام عبارة "مسألة وقت"، وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هذا المنشور، داعيين له بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر أن الفنان الراحل أحمد جلال عبد القوي هو نجل الكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوي، وكان شارك أحمد في العديد من المسلسلات منها "حضرة المتهم أبى" مع الفنان نور الشريف وإخراج رباب حسين، و"الليل وآخره" مع الفنان يحيى الفخرانى وإخراج رباب حسين، و"المرسى والبحار" مع الفنان يحيى الفخراني أيضاً، و"ابن ليل" مع الفنان مجدى كامل وإخراج اسماعيل عبد الحافظ وفيلم "حسن ومرقص" مع الزعيم عادل إمام والفنان عمر الشريف وإخراج رامى إمام .